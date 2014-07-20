بلدي الأحساء يعقد الملتقى الأول لذوي الاحتياجات الخاصة

نظم المجلس البلدي بالأحساء الملتقى الأول لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار (أنتم فى قلوبنا) بحضور الدكتور سعدون السعدون عضو مجلس الشورى رئيس جمعية المعوقين بالأحساء والمهندس عبدالرحمن النعيم رئيس فرع جمعية المهندسين السعوديين وعبداللطيف الجعفري مدير عام جمعية المعوقين بالأحساء، والدكتور مهنا الدلامي المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية بجامعة الملك فيصل.

وبدأ اللقاء بكلمة لناهض الجبر رئيس المجلس بين أن قضية الإعاقة تحظى باهتمام كبير ومتزايد في الدول المتقدمة، ونظرة هذه المجتمعات لذوي الاحتياجات الخاصة تعكس حضارتهم وتقدمهم، واستحداث برامج تثقيفية متميزة تساعد على الارتقاء في التعامل معهم ليصبح اسلوبا حضاريا وإنسانيا يعكس تقدم ورقي المجتمعات.

بعدها تحدث الدكتور احمد البوعلى نائب رئيس المجلس حيث أوضح أن الملتقى يهدف للنهوض بواقع ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعية المجتمع وتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم وكذلك التوعية بدور الجمعيات المعنية بهم ومحاولة إبراز قدراتهم ومواهبهم. وتبنى الملتقى عدداً من التوصيات منها تنظيم الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "حقوق ذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول" لعدد أكبر بجامعة الملك فيصل عقب عيد الفطر، تقديم مقترح للمهندسين لعمل المداخل والمسارات الانسيابية، والمواقف الخاصة بهم، والمصاعد المتحركة، ودورات المياه خاصة في المطاعم والمكتبات والأسواق العامة والخاصة، والمجمعات التجارية والإرشادات الخاصة بالمعوق وجعلها ضمن المستلزمات الهندسية في البناء، وتفعيل الدليل الإرشادي للوصول الشامل في الدوائر الحكومية، وتخصيص جائزة سنوية للجهات الحكومية والشركات الخاصة التي تقدم أكثر خدمات للمعوقين، ودراسة فكرة تاكسي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وتسجيل طلبات وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة الجهات الحكومية، وعمل لجنة مشتركة لمتابعة جميع الاحتياجات ونقلها للجهات المعنية.