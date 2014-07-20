دار ملاحظة حائل الاجتماعية تختتم برامجها الرمضانية

نوه مدير عام الشؤون الاجتماعية بحائل سالم بن عبدالكريم السبهان على ما تقدمه القيادة رعاها الله من دعم غير محدود للقطاع الاجتماعي واعتماد المشاريع الاجتماعية.

وأكد السبهان أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرك قيمة المرحلة المقبلة التي تتطلب التحرك نحو احتياجات وخدمات اجتماعية فاعلة يقودها الوزير الدكتور يوسف العثيمين ووكلاء الوزارة والمساعدون بهدف النهوض بالمجال الاجتماعي ووضع الأفكار والتطلعات في تطويره ليكون امتدادا لهذه النجاحات في ظل دعم وتوجيه القيادة وفقها الله. وأضاف السبهان خلال رعايته ختام الأنشطة الصيفية الرمضانية في مركز دار ملاحظة حائل الاجتماعية أن البرامج الاجتماعية التي وضعتها الوزارة كان لها فعالية رائعة تجلت في سلوكيات النزلاء. وكان السبهان قد رعى ختام الأنشطة بحضور مدير دار الملاحظة الاجتماعية بحائل حمود الهديرس.. تخلله حفل خطابي، ثم تم تكريم النزلاء المتميزين في الأنشطة الرمضانية وكذلك تم تكريم المتميزين في المسابقات منها المحاضرات الدينية وحلقات التحفيظ وتم تكريم الموظفين والمتعاونين والفائزين في الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

بعدها كرم السبهان الرعاة الرئيسين للملتقى وهم مكتب سعود المسلماني للخدمات العامة ومجموعة عبدالله العديم التجارية وقدم لهم الشكر والثناء على الرعاية والدعم لهذه الانشطة في مؤسساتها الاجتماعية.