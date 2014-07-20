سيف اليزل: مصر رفعت درجة الاستعداد القصوى على الحدود السودانية

قال اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، إن مصر رفعت درجة الاستعداد القصوى على الحدود المصرية السودانية، لمحاصرة الإرهابيين الذين تسببوا فى حادث الفرافرة بالوادى الجديد.

وأضاف سيف اليزل عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب، على فضائية "اليوم" أن توقعات الجهات الأمنية بأن منفذى العملية الإرهابية سيهربون من الجنوب على الحدود المصرية السودانية وجارى حاليًا التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.