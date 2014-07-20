أيهم تفضل ولماذا.. حزلقوم الكبير جونى أطاطا أم ميسى؟

فرضت الكوميديا نفسها على مسلسلات رمضان هذا العام، لتخلق تنافسًا بين الشخصيات الكوميدية المختلفة فى الأعمال الدرامية، بداية من شخصية حزلقوم فى مسلسل الكبير أوى، مرورًا بخالتى أطاطا فى مسلسل "فيفا أطاطا"، واللذان يشتركان فى تحولهما من السينما إلى التليفزيون، حتى القرد ميسى فى "العملية ميسى".

ظهر حزلقوم أمام الجمهور فى فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، ويقوم بمهمة وطنية للتجسس على أحد تجار المخدرات، لمساعدة الشرطة فى القبض عليه، ليتحول بتلقائيته إلى بطل قومى فى النهاية، وأعاد أحمد مكى بطل الفيلم فى مسلسل الكبير أوى الموسم الماضى، لتستمر الشخصية إلى الموسم الحالى، ويصبح له جمهوره الخاص الذى يهوى تلقائية حزلقوم وكوميديته، إلى جانب جمهور "الكبير" الذى يجسد الشخصية الصعيدية القوية، وشخصية "جونى" الذى يغلب عليها أسلوب الحياة الأمريكية.

خالتى أطاطا والتى تنبثق من فيلم عوكل 2005، يعيد تقديمها محمد سعد أيضًا، كشخصية كوميدية فى شكلها وصوتها فى مسلسل "فيفا أطاطا" وظهر معها فى مسلسل فيفا أطاطا شخصية اللمبى.

أما القرد مسعد "ميسى" فيدخل سباق الشخصيات الكوميدية هذا العام فى ظهوره الأول، ويجسد أداءه الصوتى أحمد حلمى، وتحكى قصته أيضًا عن عملية تجنيده للقيام بعملية استخباراتية، واختطافه من الاستخبارات المركزية الأمريكية.

التنافس بين هذه الشخصيات الكوميدية يخلق تنوعًا فى تفضيل أى من هذه الشخصيات، وهو ما دفع "اليوم السابع" لطرح مسابقة بين القراء لاختيار الشخصية الأكثر كوميديا بالنسبة لهم.