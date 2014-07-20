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” وفد ” أسيوط يصدر بيانًا ينعي فيه شهداء القوات المسلحة بالوادي الجديد ويصف الحادث بالمجزرة

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” وفد ” أسيوط يصدر بيانًا ينعي فيه شهداء القوات المسلحة بالوادي الجديد ويصف الحادث بالمجزرة ” وفد ” أسيوط يصدر بيانًا ينعي فيه شهداء القوات المسلحة بالوادي الجديد ويصف الحادث بالمجزرة

حزب الوفد

تقدم عادل عبدالحافظ أحمد نائب رئيس اللجنة العامه لحزب الوفد بمحافظة أسيوط بالتعازي لأسر ضباط الصف والجنود الذين لقوا مصرعهم في هجوم المسلح الذي استهدف كمين أمني بمنطقة الفرافرة في الوادي الجديد واسفر عن عشرات القتلي و المصابين، واصفا ذلك الحادث بالمجزرة البشعه خاصة في هذا التوقيت من الشهر الكريم ،

وقال عبدالحافظ ان :” تمر بظروف صعبه تتطلب من الشعب المصري كله التكاتف و التلاحم مع القوات المسلحة المصرية و رجال الشرطة حتى نعبر بها الى بر الامان ونقضي على اعدائها بالداخل ونحبط مخططات اعدائها بالخارج”،  مؤكدا ان :” ارادة الشعب المصرية قوية وقادرة على ذلك وانهم على استعداد بالتضحيه من اجل الحفاظ على الوطن و هويته داعيًا الله ان يقبل هؤلاء الضحايا شهداء وان يلهم أهلهم الصبر و السلوان ” .

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