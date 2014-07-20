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رئيس قسم المفرقعات بمديرية أمن بورسعيد: الفنبلة صوتية و احدثت دويا هائلا لوجود فراغ بالمنطقة

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استراحة مدير امن بورسعيد بعد الانفجار (1)

قال الرائد هاني المهدي رئيس قسم المفرقعات بادارة الحماية المدنية ببورسعيد ان :” القنبلة التي انفجرت امام مقر افرد الامن و التي تبعد مترات عن استراحة اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزيرالداخلية مدير امن بورسعيد هي قنبلة مصنعة محليًا مثلها مثل خمس قنابل صوتية يقوم بها أعضاء الجماعة الارهابية لبث الرعب في نفوس المواطنين ” .

و أشار الرائد المهدي ان :” القنبلة عبارة عن اسطوانة طويلة و جاء صوتها عاليًا لوجود فراغ كبير من مكان انفجارها مما احدثت دويًا هائلًا “، و قال ان :” المنطقة دائمًا ما تمر بها سيارات ملاكي و اجرة و لكن الله عز و جل كان رحيمًا بالمواطنين و لم تحدث اي اصابات حتي بين أفراد الشرطة الذين قريبون جدا من مكان الانفجار ” .

استراحة مدير امن بورسعيد بعد الانفجار (2)

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