فتحي ينهي فترة المعايشة في أرسنال يوم الاثنين.. والأهلي يرحب به

كشف وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي عن انتهاء فترة اختبار أحمد فتحي نجم الفريق في أرسنال الإنجليزي يوم الاثنين المقبل، مرحبا بعودته للأهلي في حال عدم توفيقه.

ويخضع فتحي صاحب الـ29 عاما لفترة معايشة مع أرسنال، على أمل الانضمام للمدفعجية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "اتصلت بفتحي للاطمئنان عليه، وأخبرني أن فترة المعايشة تنتهي يوم الاثنين المقبل".

وتابع "أخبرته بأننا نرحب بعودته في أي وقت، وأن رقمه في الأهلي لايزال ينتظره".

وواصل متما "فتحي يمتلك وحده تحديد مصيره، ولكن باب الأهلي مفتوح له في أي وقت".