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محمود طاهر يقرر حضور أول اجتماع له مع لجنة الأندية

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محمود طاهر يقرر حضور أول اجتماع له مع لجنة الأندية محمود طاهر يقرر حضور أول اجتماع له مع لجنة الأندية

أعلن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي قراره بحضور اجتماع لجنة الأندية يوم 5 من شهر أغسطس المقبل.

وكانت لجنة الأندية قد دخلت ورئيسها مرتضى منصور في مصادمات عديدة مع محمود طاهر.

وقرر طاهر حضور الاجتماع، لتجديد دعوته للجنة الأندية بأن يتم تعيين رجل أجنبي صاحب خبرة في مجال وضع اللوائح لمعاونة الجميع.

وكان طاهر قد طلب أن تتعاقد لجنة الأندية مع أحد الخبراء الذين وضعوا أو ساهموا في وضع لوائح لجان المسابقات في إنجلترا.

وجدد طاهر دعوته، مؤكدا "في الاجتماع سأحرص على تجديد طلبي.. نتعاقد مع أجنبي لوضع لوائح جيدة للجنة الأندية تحاكي الموجود في إنجلترا.. وسأتحمل المقابل المالي من جيبي الخاص".

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فيديو اليوم السابع