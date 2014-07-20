كريم بامبو: لم أسب صري رحيل

نفى كريم بامبو نجم الأهلي ما تردد عن اتجاه مجلس إدارة النادي الأحمر بالتحقيق معه بعد دخوله في مشاجرة مع صبري رحيل.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الأهلي بصدد التحقيق مع النجم الصاعد في واقعة سبه لصبري رحيل.

لكن اللاعب نفى ذلك جملة وتفصيلا، وقال لـFilGoal.com: "لم أسب صبري رحيل، ولن يحدث ذلك مني أبدا".

وتابع "ما حدث فقط هو خلاف بسيط في الملعب، تحدثنا بكل أدب مع بعضنا البعض، تعاتبنا بشكل بسيط وانتهى الأمر في لحظتها".

بامبو لعب دورا في تتويج الأهلي بدرع الدوري للمرة الثامنة على التوالي، بعد تصعيده من قطاع الناشئين رفقة رمضان صبحي.