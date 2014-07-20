أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كريم بامبو: لم أسب صري رحيل

Google+ Print
كريم بامبو: لم أسب صري رحيل كريم بامبو: لم أسب صري رحيل

نفى كريم بامبو نجم الأهلي ما تردد عن اتجاه مجلس إدارة النادي الأحمر بالتحقيق معه بعد دخوله في مشاجرة مع صبري رحيل.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الأهلي بصدد التحقيق مع النجم الصاعد في واقعة سبه لصبري رحيل.

لكن اللاعب نفى ذلك جملة وتفصيلا، وقال لـFilGoal.com: "لم أسب صبري رحيل، ولن يحدث ذلك مني أبدا".

وتابع "ما حدث فقط هو خلاف بسيط في الملعب، تحدثنا بكل أدب مع بعضنا البعض، تعاتبنا بشكل بسيط وانتهى الأمر في لحظتها".

بامبو لعب دورا في تتويج الأهلي بدرع الدوري للمرة الثامنة على التوالي، بعد تصعيده من قطاع الناشئين رفقة رمضان صبحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع