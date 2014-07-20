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الطرق الصوفية تدين حادث الوادى الجديد

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الطرق الصوفية تدين حادث الوادى الجديد الطرق الصوفية تدين حادث الوادى الجديد

ادانت المشيخة العامة للطرق الصوفية فى بيان لها الحادث الارهابى البشع والذى راح ضحيته 21 شهيدا من أشرف وأطهر جنود الجيش المصرى.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية فى تصريح له كيف لعقل بشرى انسان ان يفكر فى قتل نفس بريئة باتت تحرس فى سبيل الله.

وأشار القصبى الى أن الذين يسعون الى قتل الجنود الابرياء ويدعون أنهم يجاهدون فى سبيل الله أين أنتم من العدو الاسرائيلى ولكن تحاربون فقط خير جنود كرمها الله زوجل فى القرأن الكريم.

وتقدم القصبى بخالص العزاء الى أسر المجندين داعيا الله عزوجل ان يتغمدهم ويسكنهم فسيح جناته.

وأختتم القصبى قائلا يجب على الدولة أن تقدم هؤلاء الارهابيين القتلة والذين لايعرفون دين وليس لهم ملة الى المحاكمة العاجلة لكى يكونوا عبرة وعظة لغيرهم

أ ش أ

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