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ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 344 شهيدا وأكثر من 2600 جريح

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ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 344 شهيدا وأكثر من 2600 جريح ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 344 شهيدا وأكثر من 2600 جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت الى 344 شهيدا وأكثر من 2600 جريح.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي فجر اليوم إن رجلا يبلغ من العمر 56 عاما استشهد واصيب 5 اخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال على مناطق شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشار الى وصول عدد من الاصابات بعضها خطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء القصف المدفعي الكثيف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة وقصف الزوارق البحرية الاسرائيلية للمنازل في مخيم الشاطئ غرب المدينة.
> فى سياق متصل،أفاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان وسط غزة مما أدى الى وقوع عدد من الاصابات.

أ ش أ

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