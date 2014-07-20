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زانيتي يتعرض لسطو مسلح في الأرجنتين

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زانيتي يتعرض لسطو مسلح في الأرجنتين زانيتي يتعرض لسطو مسلح في الأرجنتين

تعرض خافيير زانيتي أسطورة إنتر ميلان ونائب رئيسه الحالي لسطو مسلح في الأرجنتين من أجل سرقة سيارته خلال الإجازة التي يقضيها هناك.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" نقلا عن الصحف الأرجنتينية أن زانيتي الذي يقضي إجازة في منطقة بانفيلد، تعرض لسطو مسلح من أجل سرقة سيارته.

وكان زانيتي يستقل سيارته مع والده، ليوقفه عدد من المسحلين.

وخرج أسطورة إنتر ميلان صاحب الـ40 عاما من السيارة بصحبة والده تحت تهديد السلاح، ليهرب بها المسلحون.

ونجحت الشرطة بعد ذلك في القبض على السارقين، وإعادة السيارة لزانيتي.

ولم يتعرض اللاعب الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي بعد 19 موسما مع إنتر أو والده للأذى.

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