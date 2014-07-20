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الأهلي: ننوي الاستغناء عن لاعبين آخرين قبل بداية الموسم

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الأهلي: ننوي الاستغناء عن لاعبين آخرين قبل بداية الموسم الأهلي: ننوي الاستغناء عن لاعبين آخرين قبل بداية الموسم

كشف وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي عن أن هناك نية لدى الجهاز الفني للاستغناء عن لاعبين آخرين خلال الفترة المقبلة.

وكان الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي قد قرر استبعاد الخماسي السيد حمدي وأحمد رؤوف وشهاب الدين أحمد وأحمد شديد قناوي وأحمد نبيل "مانجا" من قائمة الفريق للموسم الجديد.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "استبعاد الخماسي جاء بقرار فني من جاريدو نفسه، وهذا لا يقلل من قيمة هؤلاء اللاعبين على الإطلاق".

وأوضح "نحن مضطرون للالتزام بقواعد القيد باتحاد الكرة، وهو ما دفعنا للاستغناء عن هؤلاء اللاعبين لمنح غيرهم الفرصة".

وأضاف "هناك نية للاستغناء عن لاعبين آخرين، سنعلن عنهم خلال الفترة المقبلة".

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