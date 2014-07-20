حازم إمام يوضح.. لماذا لم يرفع الكأس وتركه لعبد الواحد

برغم أن حازم إمام كان قائد الفريق في أرض الملعب، لكنه ترك مهمة رفع الكأس لعبد الواحد السيد.. لماذا؟ اللاعب يجيب في تصريحاته لـFilGoal.com.

الزمالك توج بكأس مصر على حساب سموحة بهدف من دون رد سجله حازم إمام في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وقال إمام بعد المباراة: "من العيب أن أرفع الكأس وعبد الواحد السيد موجود في صفوف الزمالك.. هو القائد".

وعن اللقاء، أفصح إمام "الخطة كانت تعتمد على غلق المساحات أمام سموحة، واللعب على المرتدات".

وتابع "ميدو طلب مني اللعب في المرتدات بشكل معين حتى يستفيد الزمالك من سرعتي.. وأديت ما علي".