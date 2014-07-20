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وزير خارجية اليابان يجتمع مع نظيره الأمريكي الأربعاء المقبل

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وزير خارجية اليابان يجتمع مع نظيره الأمريكي الأربعاء المقبل وزير خارجية اليابان يجتمع مع نظيره الأمريكي الأربعاء المقبل

يزور وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، واشنطن يوم الأربعاء المقبل في زيارة للولايات المتحدة يجتمع خلالها مع نظيره الأمريكي جون كيري.

وذكرت هيئة (الإذاعة اليابانية)، اليوم السبت، أن كيري وكيشيدا سوف يبحثا خلال هذا الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالأوضاع في أوكرانيا والصواريخ التي اطلقتها كوريا الشمالية مؤخراً، فضلاً عن نتائج محادثات طوكيو مع بيونج يانج بشأن مصير مواطنين يابانيين مفقودين ومخطوفين في كوريا الشمالية.

وكان كيشيدا قد أعلن مؤخراً أن اليابان مستعدة لمساعدة المحققين الدوليين في الكشف عن سبب سقوط طائرة الركاب الماليزية شرق أوكرانيا مؤخراً والذي أسفر عن مصرع 295 شخصاً.

وأضافت الإذاعة اليابانية أنه من المحتمل أن يناقش كيشيدا وكيري أيضاً سبل تنسيق الضغوط الدولية على روسيا للحد من توتر الأوضاع في أوكرانيا.

أ ش أ

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