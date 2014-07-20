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الأخوان تشعل النيران بـ 4 محلات بمنيا القمح واصابه 8 فى الأشتباكات .. والأمن يضبط 9 من انصار الأرهابية بالشرقية

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الأخوان تشعل النيران بـ 4 محلات بمنيا القمح واصابه 8 فى الأشتباكات .. والأمن يضبط 9 من انصار الأرهابية بالشرقية الأخوان تشعل النيران بـ 4 محلات بمنيا القمح واصابه 8 فى الأشتباكات .. والأمن يضبط 9 من انصار الأرهابية بالشرقية

أرشيفية

واصل أنصار جماعة الأخوان الأرهابية بمدينة منيا القمح بالشرقية مسلس العنف الذى انتهجوه , وأشعلوا النيران بـ 4 محلات مملوكين لأهالى بالمدينة , وأصابوا 8 من الأهالى , فى الأشتباكات التى شهدتها المدينة بين الأهالى , وانصار المعزول .

حيث أشعل العشرات من أنصار جماعة الأخوان الإرهابية النيران فى محل عرفان لتجارة الدراجات النارية , بمدينة منيا القمح , وذلك بعد اشتباكات بين الأهالي وأنصار الرئيس المعزول بشارع بورسعيد .

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 8 أشخاص من الطرفين , وذلك بعد خروج مسيرة للإخوان رددت العديد من الهتافات المناهضة للأجهزة الأمنية وقوات الجيش , مما أثار غضب الاهالى فأشتبكو معهم .

وفى نفس السياق اكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية أن ضباط مباحث منيا القمح بالتعاون مع الأمن الوطنى القوا القبض على 9 من عناصر الأخوان المشاركة فى أعمال العنف بالمدينة .

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