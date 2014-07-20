حمدان بن زايد يزور المواطنين محمد القمزي وغدير المنصوري في منزليهما وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، مساء أمس، كلاً من محمد عتيق بن بندوق القمزي وغدير ناصر بن سويد المنصوري وذلك بمنزليهما بأبوظبي. ورحب المواطنان وأفراد أسرتيهما والأقارب بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربا عن سعادتهما بتشريف سموه لهما وأشادا بالحرص الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للتواصل مع أبناء الوطن والالتقاء بهم ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة. وتبادل سـموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم في علاقة حميمة تؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب. حضر اللقاءين معالي راشد عبدالله النعيمي، ومعالي محمد حسين الشعالي، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.