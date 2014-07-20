تسجيل الإناث في الخدمة الوطنية يبدأ اليوم

يبدأ اليوم الاحد تسجيل الاناث الحاصلات على شهادة الثانوية العامة العام الجاري الراغبات في الالتحاق بالخدمة الوطنية بالتزامن مع تمديد فترة تسجيل الذكور الحاصلين على الثانوية العامة بعد قرار هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بتمديد تسجيلهم لمدة اسبوع آخر ينتهي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وهو نفس موعد انتهاء تسجيل الاناث.

وأكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عدم وجود تعارض بين تسجيل الاناث في نفس مواعيد ومراكز التسجيل حيث تم تخصيص اماكن لتسجيل الاناث في نفس المراكز تراعي خصوصيتهن وإنهاء عملية تسجيلهن بكل سهولة ويسر مشيرة الى ان مراكز التسجيل الاربعة على مستوى الدولة بشعبة تجنيد معسكر آل نهيان في ابوظبي ومركز تجنيد العين بمعسكر العين في مدينة العين ومركز تجنيد الشارقة بمعسكر الرحمانية ومعسكر ليوا في المنطقة الغربية.

الاستفادة من تسجيل الاناث

وأضافت إن الهيئة استفادت من فترة التسجيل للذكور خلال الفترة الماضية وعملت على تلافي بعض أوجه القصور والتي ظهرت خلال الاسبوع الماضي وأدت إلى تأخر عملية التسجيل وأدت بالهيئة الى تمديد فترة تسجيل الذكور ومنها ان العديد من الشباب المتقدمين للتسجيل لم يحضروا معهم صورا للاوراق الثبوتية والتي كان يتم تصوير نسخ منها بمراكز التسجيل مما يستغرق وقتا اطول لانهاء التسجيل لذا طلبنا من المتقدمين للتسجيل بضرورة احضار نسخ من الاوراق الثبوتية معهم لاختصار وقت التسجيل .

وقالت إن الاوراق المطلوبة من خريجي الثانوية العامة الذكور للتسجيل في الخدمة الوطنية خلاصة القيد مع الاصل «نسختان» وجواز السفر مع الاصل «ثلاث نسخ» بطاقة الهوية مع الاصل «نسخة واحدة» والشهادة الدراسية مصدقة من وزارة التربية «نسخة واحدة» وصورة شخصية حديثة «أربع نسخ».

وأوضحت ان الهيئة اشترطت على المتقدمين ولدواعي الفحص الطبي الصيام لمدة لا تقل عن 8 ساعات قبل الفحص الطبي للاسراع بانهاء الاجراءات بعد ان كان المتقدمون يتقدمون الى المراكز قبل مرور هذه المدة المطلوبة خاصة لمن يتأخر منهم في تناول وجبة السحور الامر الذي كان يؤخر اكتمال اجراءات التسجيل .

وأشارت الى انه تم كذلك زيادة عدد الكوادر من الموظفين المسؤولين عن عملية التسجيل بجميع المراكز مما يزيد من الطاقة الاستيعابية للتسجيل.

وكذلك تمت زيادة فترة التسجيل يوميا لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة لتبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر ومن الساعة التاسعة والنصف مساء حتى الساعة الواحدة والنصف صباحا بدلا من المواعيد السابقة والتي كانت تبدأ من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساء ومن الساعة التاسعة والنصف مساء الى الثانية عشرة صباحا.

اشتراطات

وقالت الهيئة انه يشترط في من يجند بالخدمة الوطنية ان يكون من مواطني الدولة وقد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز عمره ثلاثين عاما وان يكون لائقا طبيا وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية مشيرة الى ان الخدمة الوطنية الزامية على كل مواطن من العسكريين والمدنيين الذكور ممن بلغ الثامنة عشرة من عمره .

ولم يتجاوز الثلاثين في تاريخ العمل بالقانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية ويكون التحاق الأنثى التي بلغت الثامنة عشر عاما ولم تتجاوز الثلاثين من عمرها اختياريا شريطة موافقة ولي الامر وتأتي الموافقة على كل ما ذكر من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأضافت انه في حال حدوث اي طارىء للاناث يتطلب خروجها من الخدمة فلهن مطلق الحرية فيتركن الخدمة في أي وقت دون أي شروط وذلك بتقديم إشعار خطي منها أو من ولي أمرها يوضح رغبتها بذلك.

وأوضحت الهيئة انه لا يجوز أن يلحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن لديه بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد .

وذكرت الهيئة ان الخدمة الوطنية تؤجل وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وذلك في حالة ألا تتجاوز أعمارهم تسعة وعشرين عاماً لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر وحصولهم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 90% .

وإذا بلغ سن الطالب الثامنة عشرة من عمره ولم يكمل الثانوية العامة ومازال مستمراً في الدراسة الصباحية وتحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه.

وأكدت الهيئة أن من كان مجموعه في الثانوية العامة للعام الدراسي 2013 - 2014 يزيد على 90 % فله حرية الاختيار في الانتساب مباشرة مع الدفعة الأولى أو أن يتم تأجيل إنتسابه إلى ما بعد انتهائه من دراسته الجامعية أما من نقص مجموعه في الثانوية العامة عن 90 % فسيلتحق بالدفعة الأولى في نهاية شهر أغسطس في حال انطبقت عليه الشروط وحصل على موافقة اللجنة وسيتم تأجيل الطلاب الراسبين في الثانوية العامة إلى العام القادم بعد تأديتهم لامتحانات الثانوية.

الإعفاء من الخدمة

وأوضحت الهيئة انه يتم الاعفاء النهائي لمن يثبت عدم لياقته طبيا بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية والابن الوحيد لذويه فيما يتم الاعفاء المؤقت للابن المعيل لوالديه او احداهما والعائل الوحيد لابيه الغير قادر على الكسب والعائل الوحيد لأمه المطلقة طلاق بائن او لأمه المتزوجة وزوجها غير قار على الكسب والعائل الوحيد لأخيه أو لاخواته غير القادرين على الكسب أو لأخته او لاخواته غير المتزوجات أو غير العاملات والعائل الوحيد لبعض اصوله أو فروعه المصابين باعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة انفسهم والمتكفل باعالة المستحقين لنصيب في معاش شهيد أو من في حكمه وأكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العلميات الحربية أو الشرطية أو الامنية .

ومن في حكمهم وفق احكام القانون وان لم يكن لديهم ابناء فأكبر اخوتهم حتى يتبين موقف المفقودين والمحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية او الحبوس احتياطيا طيلة مدة تنفيذ العقوبة او الحبس الاحتياطي وكل من يثبت عدم لياقتهم الطبية بصفة مؤقتة.

الخدمة البديلة

وأشارت الهيئة الى ان هناك خدمة بديلة عن الخدمة الوطنية وتؤدى للذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية حيث يؤدي بها المجند الأعمال الادارية او المدنية أو الفنية التي تتناسب مع امكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية ويمكن اعفاؤه منها في حال عدم ثبوت لياقته الطبية ولا تشمل الخدمة البديلة اي تدريبات عسكرية أوالمبيت في المعسكر أو استخدام الاسلحة.

عقوبات

يعاقب قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف بدون عذر مشروع عن تقديم نفسه الى الجهات المختصة بالتجنيد. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 الف درهم ولا تزيد على 100 الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ملزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت الى عدم لياقته طبيا.