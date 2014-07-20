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“كهرباء غزة”: معدل العجز 80% بسبب العدوان الإسرائيلي

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“كهرباء غزة”: معدل العجز 80% بسبب العدوان الإسرائيلي “كهرباء غزة”: معدل العجز 80% بسبب العدوان الإسرائيلي

صورة أرشيفية

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة ، أنها لا تعتمد أية جداول لتوزيع التيار الكهربائي لأن ما يتوفر لديها حاليا لا يتجاوز 20% من احتياجات القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

وقال جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء ، في تصريح صحفي مساء اليوم “إنه لا يمكن الحديث عن برنامج للكهرباء في ظل الظروف غير المستقرة التي يعيشها القطاع وما اشيع من برامج لا يحاكي الظروف الحالية”.

وأشار إلى أن كمية الكهرباء المتاحة لا ترقى لـ 20% ، حيث ما زالت ثمانية خطوط إسرائيلية من أصل عشرة أصيبت بالقصف ومتوقفة عن العمل وإعادة اصلاحها يحتاج إلى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي الذي يرفض دخول طواقم شركه الكهرباء ويرفض التنسيق.

أ ش أ

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