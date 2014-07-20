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مجلس الوزراء يدين الحادث الإرهابى بالفرافرة وينعى الشهداء

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مجلس الوزراء يدين الحادث الإرهابى بالفرافرة وينعى الشهداء مجلس الوزراء يدين الحادث الإرهابى بالفرافرة وينعى الشهداء

إبراهيم محلب

أدان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف أحد نقاط حرس الحدود بمنطقة الفرافرة بالوادى الجديد، والذى راح ضحيته 21 شهيدا وإصابة 4 آخرين.

وتقدم رئيس الوزراء بعميق الآسى وخالص التعازى لأسر شهداء الواجب حماة الوطن.. مؤكدا أن قادرة بوحدة شعبها وجيشها على دحر قوى الإرهاب والضرب بيد من حديد على يد كل إرهابى أو مجرم، والقصاص من كل من إرتكب هذه الجريمة البشعة.

وأشار محلب إلى أن مثل هذه الأحداث لن تثنينا عن استكمال بناء دولتنا القوية، كما أنها لن تثنى جنودنا البواسل عن الزود بارواحهم فداء للأمان وأمن الوطن.
> أ ش أ

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