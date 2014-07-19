بالفيديو.. لحظة سقوط مروحية وسط مبان سكنية بأحد شوارع كوريا الجنوبية

في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر مقطع فيديو لحظات سقوط وانفجار مروحية عسكرية وسط مبانٍ سكنية في أحد شوارع كوريا الجنوبية، ما كاد يسفر عن كارثة محققة، وذلك حسبما نقل موقع “العربية”.

ويظهر الفيديو المروحية وهي تهوي بسرعة فائقة وترتطم بالأرض، ومن ثم تنفجر، مما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الخمسة، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يذكر أن طائرة الهليكوبتر هذه كانت عائدة إلى موقعها بعد واحدة من الطلعات الاستكشافية، بحثا عن 11 مفقودا جراء كارثة العبارة “سيؤول” التي وقعت في 16 أبريل الماضي.

> وباستثناء طاقم الطائرة، لم يسفر تحطم المروحية عن أية خسائر بشرية سوى إصابة طالبة بالقسم الثانوي بجروح طفيفة بسبب تطاير أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة.

وأكد شاهد عيان أن النيران اشتعلت في الطائرة قبل ارتطامها بالأرض في وسط الحي السكني بمدينة غوانغو، ولحسن الحظ لم يكن الشارع مليئاً بالمارة آنذاك.