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رئيس الوزراء الأوكراني يجدد اتهامه لروسيا بتسليح ودعم الانفصاليين شرق أوكرانيا

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رئيس الوزراء الأوكراني يجدد اتهامه لروسيا بتسليح ودعم الانفصاليين شرق أوكرانيا رئيس الوزراء الأوكراني يجدد اتهامه لروسيا بتسليح ودعم الانفصاليين شرق أوكرانيا

أرسيني ياتسنيوك

اتهم رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسنيوك، اليوم السبت، مجدداً روسيا بتسليح وتدريب ودعم الانفصاليين شرق أوكرانيا ، مرجحاً حصول هؤلاء الانفصاليين على النظام الصاروخي ، الذي استخدموه في إسقاط طائرة الركاب الماليزية مؤخراً ، من روسيا.

وأضاف “ياتسينيوك” في تصريحات خاصة أدلى بها إلى “سي إن إن” الأمريكية قائلاً ” إن حادث إسقاط طائرة الركاب الماليزية لم يرتكبه شخص مخمور ، لكنه شخص مدرب جيداً ، ويعلم جيداً طريقة عمل هذا النظام الصاروخي الروسي ، إنه شخص لديه خبرة ” .

وأكد “ياتسينيوك” أن أوكرانيا ستعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل معرفة المسئولين عن هذه الجريمة الدولية ، وهؤلاء الذين ساندوهم ، لأن هذا الحادث يعتبر “جريمة ضد الإنسانية” على حد تعبيره .

وطالب رئيس الوزراء الأوكرانى بضرورة محاكمة المسئولين عن الحادث أمام المحكمة الجنائية الدولية .

جدير بالذكر أن طائرة الركاب المدنية الماليزية وهى من طراز “بوينج-777″ تم إسقاطها الخميس الماضي على ارتفاع 10 كيلومترات فى منطقة “دونتسك” الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا ، حينما كانت فى رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور ؛ مما أسفر عن مصرع 295 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم .

أ ش أ

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