رئيس الوزراء الأوكراني يجدد اتهامه لروسيا بتسليح ودعم الانفصاليين شرق أوكرانيا

اتهم رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسنيوك، اليوم السبت، مجدداً روسيا بتسليح وتدريب ودعم الانفصاليين شرق أوكرانيا ، مرجحاً حصول هؤلاء الانفصاليين على النظام الصاروخي ، الذي استخدموه في إسقاط طائرة الركاب الماليزية مؤخراً ، من روسيا.

وأضاف “ياتسينيوك” في تصريحات خاصة أدلى بها إلى شبكة “سي إن إن” الأمريكية قائلاً ” إن حادث إسقاط طائرة الركاب الماليزية لم يرتكبه شخص مخمور ، لكنه شخص مدرب جيداً ، ويعلم جيداً طريقة عمل هذا النظام الصاروخي الروسي ، إنه شخص لديه خبرة ” .

وأكد “ياتسينيوك” أن أوكرانيا ستعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل معرفة المسئولين عن هذه الجريمة الدولية ، وهؤلاء الذين ساندوهم ، لأن هذا الحادث يعتبر “جريمة ضد الإنسانية” على حد تعبيره .

وطالب رئيس الوزراء الأوكرانى بضرورة محاكمة المسئولين عن الحادث أمام المحكمة الجنائية الدولية .

جدير بالذكر أن طائرة الركاب المدنية الماليزية وهى من طراز “بوينج-777″ تم إسقاطها الخميس الماضي على ارتفاع 10 كيلومترات فى منطقة “دونتسك” الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا ، حينما كانت فى رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور ؛ مما أسفر عن مصرع 295 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم .

أ ش أ