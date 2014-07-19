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الأوقاف تحذر من استغلال ساحات صلاة العيد لأهداف سياسية

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الأوقاف تحذر من استغلال ساحات صلاة العيد لأهداف سياسية الأوقاف تحذر من استغلال ساحات صلاة العيد لأهداف سياسية

وزارة الأوقاف-أرشيفية

تحذر وزارة الأوقاف من استغلال ساحات العيد في أي دعاية انتخابية أو حزبية ، وتؤكد أن ساحات العيد وفق قانون ممارسة الخطابة في حكم صلاة الجمعة ، ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف ، وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة ، وأن تكون في إطار المناسبة بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو حزبي أو انتخابي.
> ووجه رئيس القطاع الديني فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق بسرعة موافاة القطاع الديني بعدد الساحات وأسماء الخطباء بها في كل محافظة لتنشر على موقع الوزارة الرسمي ( أوقاف أونلاين – www.awkafonline.com ) ، مع التأكيد على علماء الأوقاف ومديري المديريات بعدم الموافقة علي أي ساحات خارج إطار القانون

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