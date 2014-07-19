تحذر وزارة الأوقاف من استغلال ساحات العيد في أي دعاية انتخابية أو حزبية ، وتؤكد أن ساحات العيد وفق قانون ممارسة الخطابة في حكم صلاة الجمعة ، ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف ، وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة ، وأن تكون في إطار المناسبة بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو حزبي أو انتخابي.
> ووجه رئيس القطاع الديني فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق بسرعة موافاة القطاع الديني بعدد الساحات وأسماء الخطباء بها في كل محافظة لتنشر على موقع الوزارة الرسمي ( أوقاف أونلاين – www.awkafonline.com ) ، مع التأكيد على علماء الأوقاف ومديري المديريات بعدم الموافقة علي أي ساحات خارج إطار القانون
الأوقاف تحذر من استغلال ساحات صلاة العيد لأهداف سياسية
تحذر وزارة الأوقاف من استغلال ساحات العيد في أي دعاية انتخابية أو حزبية ، وتؤكد أن ساحات العيد وفق قانون ممارسة الخطابة في حكم صلاة الجمعة ، ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف ، وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة ، وأن تكون في إطار المناسبة بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو حزبي أو انتخابي.