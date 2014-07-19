ضبط 6 متهمين من الإخوان بينهم نجل محمود غزلان وبحوزته 22 ألف جنية

تمكن الامن الوطنى من القبض على مجموعة من الاخوان والتصدي لمسيرات محدودة نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية بعدة مناطق، حيث تم ضبط 6 متهمين بمنطقتي أكتوبر ثان والجيزة، فيما نجحت في ضبط نجل محمود سيد غزلان نائب المرشد العام لجماعة الإخوان ونجل شقيقة خيرت الشاطر أثناء استقلاله سيارته بمنطقة الشيخ زايد وبحوزته مبلغ 22 ألف جنيه وبرفقته محامي ينتمى لجماعة الإخوان.

حيث تم اقتيادهما وباقي المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة إلى النيابة، برئاسة المستشارين حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة وعمرو مخلوف رئيس نيابة أول أكتوبر ومحمد خليل رئيس نيابة ثان أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء ملاحظة الضباط للحالة الأمنية بمنطقة الشيخ زايد بالتزامن مع مسيرات جماعة الإخوان، استوقفوا سيارة ملاكي يستقلها شابان اشتبها فيهما وبفحص أوراقهما تبين أن الأول هو “ياسر محمود سيد غزلان” نجل القيادي محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد ونائب المرشد، 31 سنة، مهندس كهربائي والثاني (أشرف.ع.ا) محامي.

وأوضحت التحقيقات أنه بتفتيش السيارة التي يستقلانها عثر بحوزتهما على مبلغ 22 ألف جنيه، وبمواجهتهما حول سبب حيازتهما للمبلغ لم يقدما سببا فتم ضبطهما وأحالهما اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي ثان أكتوبر، تمكنت القوات بقيادة العميد عبد الوهاب شعراوي مفتش مباحث قطاع أكتوبر من ضبط 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أثاروا الشغب وقاموا بقطع الطريق بالحي السادس وتبين أن مسيرة من قرابة 150 شخصًا من أعضاء الجماعة تجمعوا بالحي السادس وقاموا بقطع الطريق وفور مشاهدة القوات أطلقوا عليهم الشماريخ والألعاب النارية فبادلتهم القوات إطلاق قنابل الغاز ففروا هاربين وتمكنت من ضبط 5 منهم فتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.