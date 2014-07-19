الحملة الشعبية لدعم فلسطين تعلن عن وقفة احتجاجية اليوم بسبب منعها من الوصول لغزة

أعلنت الحملة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية عن رفضها الكامل لممارسات النظام المتمثلة في رفض قوات الجيش المسئولة عن كمين “بالوظة” بوسط سيناء تمريرهم بحجة حمايتهم و الخوف عليهم من الأوضاع داخل سيناء،

وأعلنت الحملة ـ بكل أفرادها ـ المشاركين بالحملة والمتواجدين بالمحافظات ـ رفضهم لهذا النهج من النظام، كما أكدت أنه لا منطق في دولة تقول أنها تمنع مرور قافلة تضامن شعبية من أجل حمايتهم ثم يهدد جيشها أفرادها بالسلاح وهو المشهد القائم حتى هذه اللحظة على نقطة كمين بالوظة حيث تهدد قيادات الجيش أفراد الحملة بالاعتقال .

وقالت الحملة إن منع القافلة من التقدم هو كشف للوجه الحقيقي للنظام الذي يقف ضد الإدراة الشعبية و الثورية الرافضة للمشاركة فى فرض حصار على شعب غزة و المنحازة لدعم المقاومة الفلسطينية و حقها فى مقاومة العدو الصهيوني .

و أضافت الحملة فى بيانها :” بناء عليه تعلن الحملة الشعبية أنها تدعو لوقفة إحتجاجية الساعة الثالثة عصر اليوم على سلم نقابة الصحفيين و تدعو الجميع للانضمام الآن من أجل الضغط لمرور قافلة التضامن مع شعب غزة ، و نؤكد ان الجميع واحد سواء على خط المواجهة داخل سيناء او فى كل محافظات مصر .. لن نعود إلا بمرورهم”.