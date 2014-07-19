“جبرائيل” يطالب السيسى بعدم إستقبال قادة حماس

طالب المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم استقبال أى من قاده حماس فى القاهرة فى حال انعقاد مفاوضات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

واكد “جبرائيل” فى بيان صادرعن المنظمة السبت ، على أن الرئيس أبومازن هو الممثل للشعب الفلسطينى، وأن أستقبال أى من ممثلى “حماس” يعنى الأعتراف بشرعيه تنظيم الإخوان باعتبار أن “حماس” فصيلًا إخوانيًا، بالإضافة لدعمها لتنظيم أنصار بيت المقدس وغيرها من الحركات الارهابية.

واوضح أن قيام السلطات المصرية بفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابيين من سكان القطاع وتقديم المعونات الطبية والغذائية لا يعنى تطبيع العلاقات مع “حماس”.