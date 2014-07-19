مدير أمن السويس يشارك ضباط وقيادات المدرية الإفطار بمقر معسكر الأمن‎

شارك اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، مساء اليوم ضباط وقيادات المديرية والافراد والمجندين الافطار داخل معسكر قوات الأمن بالمحافظة، حيث قدم مدير الأمن الشرك للافراد ووالضباط على مجهوداتهم للحفاظ على الأمن بجميع احياء المحافظة خلال الفترة الماضية.

عقب الأفطار قام مدير أمن السويس بعمل جولة تفقدية بشوارع السويس وميدان الأربعين والخضر، للوقوف على الوضع الأمني وانتشار القوات فى تأمين الميدان الأربعين والشوارع التجارية والمنشآة العامة .

قال مدير الأمن انه جميع الاوضاع الامنية مستقرة والقيادات الأمنية منتشرة بالشوارع والميادين، وهناك تعليمات مشددة بالتعامل مع المخالفين على القانون ومنع اى تجمعات مخالفة لقانون تنظيم التظاهر .