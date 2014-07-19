مسلحون يقتحمون صحيفة بالخرطوم ويعتدون على رئيس تحريرها

اقتحم مسلحون ملثمون، مقر صحيفة “التيار” في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، وأوسعوا رئيس تحرير الصحيفة ،عثمان ميرغني، ضرباً قبل أن يبلغوه بأن موقفه من غزة “مخز”، وتم نقل “ميرغني” على إثر ذلك للمستشفى .

وقال الصحفيون والعاملون بالصحيفة السودانية، إن المسلحين قاموا بمصادرة الهواتف المحمولة والحواسيب من كل العاملين في الصحيفة الذين تصادف وجودهم لحظة الاقتحام، كما اعتدوا على بعضهم .

وكان عثمان ميرغني، قد دخل في مساجلات بشأن التطبيع مع إسرائيل عبر برنامج تلفزيوني، وعلى زاويته “حديث المدينة” في صحيفة “التيار”.

ورد “ميرغني”، على منتقديه بأن الحلقة التلفزيونية جرى تسجيلها قبل نحو ثلاثة أسابيع، لكنها بثت في توقيت وصفه بالغريب بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مبدياً قناعته الشديدة بما طرحه.

تجدر الإشارة، إلى أن هيئة علماء السودان قد أفتت، في بيان لها، بحرمة الدعوة للتطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن مثل هذه الدعوات للتعامل مع دولة الكيان الصهيوني تصادم مشاعر المسلمين.

> أ ش أ