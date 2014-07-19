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ريال مدريد يشتري منزلا لجيمس رودريجز في إسبانيا

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ريال مدريد يشتري منزلا لجيمس رودريجز في إسبانيا ريال مدريد يشتري منزلا لجيمس رودريجز في إسبانيا

يبدو ريال مدريد واثقا من حسم صفقة جيمس رودريجز نجم موناكو ومنتخب كولومبيا، بحسب ما أكدته صحيفة ماركا الإسبانية.

بحسب تقرير الصحفية التي تصدر من العاصمة الإسبانية، فإن ريال اشترت إدارته بيتا في مدريد لمصلحة جيمس رودريجز.

ريال مدريد يرغب في أن يشعر جيمس رودريجز بالراحة مباشرة بعد إتمام عملية انتقاله من موناكو.

وكان ريال مدريد قد استهل المفاوضات بـ60 مليون يورو، لكنه اصطدم برغبة موناكو في قنص 90 مليون يورو.

رغبة موناكو كانت بعيدة عن فكر ريال مدريد، حتى أثبت اللاعب أحقيته بأن يكون صاحب صفقة كبيرة بعدما توج هدافا لكأس العالم 2014.

وزاد ريال مدريد عرضه لـ75 مليون يورو، يأمل في أن يحسموا الصفقة مع النادي الفرنسي.

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