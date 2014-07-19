رئاسة الجمهورية تنعي ضحايا الحادث الإرهابي بـالوادي الجديد..وتؤكد محاسبة الجناة

نعت رئاسة الجمهورية، ضحايا الحادث الإرهابي، الذي وقع اليوم السبت ، في محافظة الوادي الجديد وراح ضحية له جنود شرفاء، شهداء ومصابين، كانوا يذودون عن أمن الوطن وسلامته .

وأكدت رئاسة الجمهورية ، في بيان لها مساء اليوم ، أن أرواح أولئك الشهداء ودماءهم الذكية التي سالت على تراب هذا الوطن سيكون لها قصاصها، وأنه سيتم اجتثاث الإرهاب من كافة أراضيها وربوعها، كما سيلقى القائمون عليه والخارجون عن القانون جزاءهم المستحق.

وإذ تؤكد رئاسة الجمهورية أن مصر لن تنسى شهداءها الأبرار الذين لم يبخلوا بحياتهم في سبيل الدفاع عنها وطناً وهوية، لتدعو الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء الجرحى والمصابين.

> أ ش أ