أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس سموحة: باريس سان جيرمان يطلب حمودي

Google+ Print
رئيس سموحة: باريس سان جيرمان يطلب حمودي رئيس سموحة: باريس سان جيرمان يطلب حمودي

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أن باريس سان جيرمان الفرنسي دخل كمنافس قوي لبازل السويسري من أجل ضم أحمد حمودي لاعب وسط الفريق المتألق.

وكان حمادة صدقي المدير الفني لسموحة قد كشف عن اتفاق مع بازل على ضم حمودي مقابل 650 ألف يورو وامتيازات أخرى.

ولكن قال عامر لقناة "أبو ظبي الرياضية": "لا أحد في يعرف هذا الخبر حتى صاحبه، باريس سان جيرمان دخل منافس قوي جدا في المفاوضات لضم حمودي".

وأوضح "هاتفني الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني السابق لسموحة، وأخبرني أن مدرب سان جيرمان سأله على حمودي بحكم معرفته به".

وأشار فرج عامر إلى أن الفرصة متاحة لسان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين من أجل حمودي، لأنه لم يوقع رسميا لبازل.

وأضاف "لم يوقع حمودي مع بازل حتى الآن، لأنه من المفترض أن يخضع للكشف الطبي بعد أربعة أيام، ولكن النادي السويسري وافق على شروطنا".

وأتم "نحن نرفض بيع لاعبينا لأندية مصرية، ولكننا نرحب بالاحتراف الخارجي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري