رئيس سموحة: باريس سان جيرمان يطلب حمودي

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أن باريس سان جيرمان الفرنسي دخل كمنافس قوي لبازل السويسري من أجل ضم أحمد حمودي لاعب وسط الفريق المتألق.

وكان حمادة صدقي المدير الفني لسموحة قد كشف عن اتفاق مع بازل على ضم حمودي مقابل 650 ألف يورو وامتيازات أخرى.

ولكن قال عامر لقناة "أبو ظبي الرياضية": "لا أحد في مصر يعرف هذا الخبر حتى صاحبه، باريس سان جيرمان دخل منافس قوي جدا في المفاوضات لضم حمودي".

وأوضح "هاتفني الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني السابق لسموحة، وأخبرني أن مدرب سان جيرمان سأله على حمودي بحكم معرفته به".

وأشار فرج عامر إلى أن الفرصة متاحة لسان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين من أجل حمودي، لأنه لم يوقع رسميا لبازل.

وأضاف "لم يوقع حمودي مع بازل حتى الآن، لأنه من المفترض أن يخضع للكشف الطبي بعد أربعة أيام، ولكن النادي السويسري وافق على شروطنا".

وأتم "نحن نرفض بيع لاعبينا لأندية مصرية، ولكننا نرحب بالاحتراف الخارجي".