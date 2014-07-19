جماعة «بوكو حرام» تحتل قرية بنيجيريا بعد قتل العشرات من سكانها

أفادت الأنباء الواردة من قرية دامبوا بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، السبت، أن مسلحين من جماعة «بوكو حرام» المتطرفة احتلوا القرية بعد قتل ما يقرب من 100 من سكانها وهروب معظم السكان.

وقال بعض السكان الذين تمكنوا من الفرار أن مسلحي «بوكو حرام» رفعوا علم جماعتهم فوق عدد من مباني القرية دون تدخل الجهات الأمنية، مشيرين إلى أن المسلحين استخدموا كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات لاحتلال القرية الأمر الذي أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا.

> ولم تصدر السلطات الأمنية إلى الآن بيانات عن العملية وعدد الضحايا، وتقول الحكومة النيجيرية إن «بوكو حرام» قتلت أكثر من 13 ألف مواطن وأصابت الآلاف وشلت النشاط الاقتصادي في المناطق التي تنشط فيها شمال شرق نيجيريا منذ أن بدأت تمردها عام 2009.