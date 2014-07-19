«كتائب القسام» تؤكد مقتل 11 جنديًا إسرائيليًا في عمليتي تسلل

رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط تفاصيل عملية قتل 11 جنديا إسرائيليا على أيدى عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، التي أعلنت مسؤوليتها عن عمليتي تسلل نوعيتين داخل العمق الإسرائيلي.

وأكدت الكتائب أن العمليتين في إطار «الثأر لدماء شهداء الشعب الفلسطيني وهدية لأرواح الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة» .

وقالت «كتائب القسام» في بيان عسكري: «في ضربة جديدة صادمة ومذهلة لجيش الاحتلال الهزيل، حيث تمكنت إحدى وحدات كتائب القسام المختارة من خلال 12 مجاهدا من التسلل إلى موقع أبومطيبق العسكري داخل إسرائيل شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة، ومن خلال عملية إنزال خلف خطوط العدو، توزعوا إلى 4 أكمنة، ومكثوا لأكثر من 6 ساعات بانتظار قوات العدو».

وكشفت أن مقاتليها «هاجموا دورية مكونة من 4 جيبات وأكدوا قتل 6 جنود وأصابوا عددا آخر بجراح، وغنموا اثنتين من بنادق الجنود من طراز إم 16.

واضافت الكتائب أن 11 من عناصرها عادوا إلى قواعدهم بسلام، واستشهد عنصر واحد خلال الاشتباكات.

وأكدت «كتائب القسام» أن «هذه العملية البطولية الجريئة ضد قوات العدو الصهيوني المرتعش رسالة إلى العدو أن مقاتلينا يرتقبون بشغف توغل آلياتكم ليحيلوها ركاما وتقدم جنودكم ليحيلوهم أشلاء أو يبروا بقسمهم لأسرانا الأبطال».

وفى بيان آخر قالت «كتائب القسام» إن «مجموعة من قوات النخبة القسامية تسللت مساء اليوم عبر نفق خلف خطوط العدو في منطقة الريان في محيط صوفا حيث باغت مجاهدونا العدو واشتبكوا معهم من مسافة متر ونصف، وأكد أحد مجاهدينا قتل 5 جنود بالرصاص 3 في الرأس و2 في مناطق مختلفة من الجسم وعاد المجاهدون بسلام».