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المتحدث العسكرى: إرهابيون فجروا مخزنًا للذخيرة بالوادي الجديد أدى لاستشهاد 21 جنديا

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المتحدث العسكرى: إرهابيون فجروا مخزنًا للذخيرة بالوادي الجديد أدى لاستشهاد 21 جنديا المتحدث العسكرى: إرهابيون فجروا مخزنًا للذخيرة بالوادي الجديد أدى لاستشهاد 21 جنديا

قالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري العميد محمد سمير أن مجموعة إرهابية قامت عصر اليوم السبت، بإستهداف إحدى نقاط حرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة .. حيث تم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أدى لإنفجار مخزن للذخيرة على إثر إستهدافه بطلقة آر بى جى وهو ما أسفر عن سقوط 21 شهيد و 4 مصابين فضلاً عن مقتل بعض العناصر الإرهابية وضبط عدد 2 عربة مجهزة للتفجير (أمكن إبطال مفعولهما) وتم العثور بداخلهما على كمية من الأسلحة والذخائر.

ونعت القوات المسلحة شهدائها من أبناء الوطن الأبرار، كما أكدت على أن هذا الحادث لن يثنيها عن تحمل مسئوليتها الوطنية لحماية وتأمين البلاد وضرب بؤر الإرهاب والتطرف مهما كلفها ذلك من تضحيات.

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