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“فينجر” يسعى لضم مزيد من اللاعبين للأرسنال.. ويعترف باحتمالية رحيل قائد الفريق

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“فينجر” يسعى لضم مزيد من اللاعبين للأرسنال.. ويعترف باحتمالية رحيل قائد الفريق “فينجر” يسعى لضم مزيد من اللاعبين للأرسنال.. ويعترف باحتمالية رحيل قائد الفريق

آرسين فينجر

يسعى المدير الفني لنادي الأرسنال الانجليزي، آرسين فينجر، إلي إبرام مزيد من الصفقات الصيف الحالي ، معترفاً بأن قائد الفريق توماس فيرمايلين قد يرحل عن الفريق.

وقال “فينجر” في تصريح بعد مباراته الأولى في فترة الإعداد للموسم الجديد: ” لا أستطيع أن أضمن أنه سيبقى ، ولكن في حالة رحيله سأضم لاعباً مدافعاً محله”.

وضم الأرسنال حتى الآن أليكسيس سانشيز وماثيو ديبوتشي ، إضافة إلى سعيهم لضم حارس مرمى يتنافس مع فويسيتش شيزنى.

ويعتبر لاعب وسط ريال مدريد، سامي خضيرة، أحد الأهداف المحتملة ، إلا أن “فينجر” قال ” الأمر لم ينتهي بعد ، لايزال هناك طريق طويل نسير فيه”.

وأضاف المدير الفنى لنادى أرسنال : ” لا يمكن أن أكشف عن الأسماء ، لأنك لا يمكن أن تضمن ضم اللاعبين الذين ترغب فيهم ، ولكننا لانزال في السوق لتعزيز فريقنا “.

أ ش أ

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