“فينجر” يسعى لضم مزيد من اللاعبين للأرسنال.. ويعترف باحتمالية رحيل قائد الفريق

يسعى المدير الفني لنادي الأرسنال الانجليزي، آرسين فينجر، إلي إبرام مزيد من الصفقات الصيف الحالي ، معترفاً بأن قائد الفريق توماس فيرمايلين قد يرحل عن الفريق.

وقال “فينجر” في تصريح بعد مباراته الأولى في فترة الإعداد للموسم الجديد: ” لا أستطيع أن أضمن أنه سيبقى ، ولكن في حالة رحيله سأضم لاعباً مدافعاً محله”.

وضم الأرسنال حتى الآن أليكسيس سانشيز وماثيو ديبوتشي ، إضافة إلى سعيهم لضم حارس مرمى يتنافس مع فويسيتش شيزنى.

ويعتبر لاعب وسط ريال مدريد، سامي خضيرة، أحد الأهداف المحتملة ، إلا أن “فينجر” قال ” الأمر لم ينتهي بعد ، لايزال هناك طريق طويل نسير فيه”.

وأضاف المدير الفنى لنادى أرسنال : ” لا يمكن أن أكشف عن الأسماء ، لأنك لا يمكن أن تضمن ضم اللاعبين الذين ترغب فيهم ، ولكننا لانزال في السوق لتعزيز فريقنا “.

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