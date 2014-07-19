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رئيس حزب الأحرار يستنكر العمل الإرهابي بالوادي الجديد.. وينعى الشهداء

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رئيس حزب الأحرار يستنكر العمل الإرهابي بالوادي الجديد.. وينعى الشهداء رئيس حزب الأحرار يستنكر العمل الإرهابي بالوادي الجديد.. وينعى الشهداء

 

حزب الأحرار

استنكر رئيس حزب الأحرار، وعضو تيار الاستقلال الدكتور مدحت نجيب، الحادث الإرهابي الذي وقع مساء اليوم على نقطة كمين 100 حرس الحدود على طريق الفرافرة – الواحات البحرية والذي راح ضحيته 21 شهيد وإصابة 5 آخرين من جنود حرس الحدود .

ونعى رئيس حزب الأحرار، الشهداء سائلن المولى عز وجل ان يتغمدهم برحمته ويرزق ذويهم الصبر والسلوان .

وطالب نجيب، كافة أجهزة الدولة بالقصاص العادل لهؤلاء الشهداء والضرب بأيدي من حديد على الجناة و وأعوانهم وسرعة اقتلاع الإرهاب من جذوره وكشف المتورطين ومدبرو العمل الإجرامي واتخاذهم عبرة لمن تسول نفسه التفكير في تكرار مثل هذا العمل ألأجرامي .

كما طالب نجيب، بسرعة محاسبة المقصرين تجاه حماية أرواح أبناء الشعب المصري واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم في إي مكان

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