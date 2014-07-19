شباب 16 محافظة يتنافسون علي كأس المصريين الأحرار لكرة القددم

تواصل الفرق المشاركة في بطولة كأس المصريين الأحرار، الرمضانية اليوم السبت تصفياتها داخل المحافظات الــ 16 المشاركة في الماسبقة استعداداً للتصفايات النهائية التي ستقام علي ملاعب المركز الأوليمبي بـالمعادي في الفترة من 23 الي 26 يوليو الجارى، بحضور عدد كبير من قيادات الحزب علي رأسهم، د. أحمد سعيد رئيس الحزب و مجموعة من نجوم الرياضة الذين يشاركون في حفل نهائي البطولة الذي سيقام علي نفس الملعب لتسليم الكأس لفريق المحافظة الفائزة.

من جانبه قال الكابتن زكريا ناصف رئيس الللجنة الرياضية، في حزب المصريين الأحرار، أن اليوم السبت تجري التصفيات في 4 محافظات هي المنيا و قنا و القاهرة و الجيزة

وأشار ناصف، إلي أن البطولة التي بدأت فعالياتها منذ يومين يشارك فيها 4000 لاعب من أبناء الحزب في المحافظات، في اطار تشجيع ممارسة الرياضةز

وأكد ناصف، أن حفل نهائي البطولة سوف يشهد توزيع جوائز قيمتها 15000 ألف جنية علي اللاعبين الفائزين في المراكز الخمسة الأولي.