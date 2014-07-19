“القسام” يقتل 5 جنود بعملية تسلل جديدة قرب “صوفا”

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، عن تسلل مجموعة من قوات النخبة عبر نفق خلف خطوط العدو في منطقة الريان في محيط صوفا جنوب شرق خانيونس جنوب قطاع غزة،وذلك حسبما نقتل وكالة صفا.

وذكرت الكتائب في بيان لها، أن مجاهديها باغتوا جنود الاحتلال واشتبكوا معهم من مسافة متر ونصف، موضحة أن أحد مجاهديها أكد قتل 5 جنود بالرصاص 3 في الرأس و2 في مناطق مختلفة من الجسم، مشيرة إلى أن المجموعة عادت بسلام.

وكانت مجموعة مماثلة، تمكنت في وقت سابق صباح السبت من التسلل خلف خطوط جيش الاحتلال في موقع “أبو مطيبق” العسكري شرق المحافظة الوسطى وإبادة 3 جيبات عسكرية وقتل 6 جنود فيها وإصابة الآخرين واغتنام قطعتي سلاح ام 16.

فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابطًا وجنديًا قتلا وأصيب عدد آخر بهذه العملية التي نجح المقاومون في العودة وعددهم 11 فيما استشهد الـ12.

ويذكر ان الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، وافق على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.