سرة مولودك تحدد مهنته مستقبلاً!

كانت الجدة كانت ترى أن السرة تحدد شخصية المولود، فهي إذا نزلت بعد يومين أو ثلاثة من الولادة فمعنى ذلك أنه سيعمل في مهنة مريحة وسيكون ثرياً، وإذا ما تأخرت في النزول لما بعد الأسبوع، فالمولود سيعاني من الفقر؛ لأن «بطنه سيكون كبيراً»، وجل اهتمامه سينصب على الطعام أي حسب تعبيرها «مصرانه غليظ»، فهل تؤمنين بهذه الخرافات؟

كانت الجدة كانت ترى أن السرة تحدد شخصية المولود، فهي إذا نزلت بعد يومين أو ثلاثة من الولادة فمعنى ذلك أنه سيعمل في مهنة مريحة وسيكون ثرياً، وإذا ما تأخرت في النزول لما بعد الأسبوع، فالمولود سيعاني من الفقر؛ لأن «بطنه سيكون كبيراً»، وجل اهتمامه سينصب على الطعام أي حسب تعبيرها «مصرانه غليظ»، فهل تؤمنين بهذه الخرافات؟

يقال إنه عليك الاهتمام بالمكان الذي ستدفنين فيه السرة بعد نزولها، ولا تلقي بها في أي مكان يدمر مستقبل مولودك...

فأنت إن ألقيتها في المستشفى فسيكون طفلك طبيباً مستقبلاً، وإن ألقيتها في مدرسة فسيعمل معلماً، وإن ألقيتها في السوق فسيكون تاجراً ثرياً، والويل لك أن ألقيتها في الشارع فسيكون متشرداً فقيراً.......

وإذا ما ظهرت «حبة صغيرة فوق السرة» حمراء اللون فمولودك أن كان ذكراً فمعنى ذلك أنه سيتزوج بأكثر من امرأة، وإن كانت أنثى فمعنى ذلك أن حظها سيكون سيئاً، وعليك أن تندبي حظها من الآن؛ لأن زوجها سيتزوج بأخرى بعدها.

حذر!

تتوالى الدراسات التي توصلت لها الجدات، بعضها لا أساس له من الصحة، ولكن نتوارثه جيلاً بعد جيل وربما نتندر عليه، والبعض يحمل بعض الصحة كما تقول الجدة أم حسام، وتروي هذه الحادثة بكل أسى: الحذر ثم الحذر؛ لأن انفلات الملقط المعقم الذي يتم ربط سرة المولود فيه بعد الولادة قد يؤدي لوفاة المولود بسبب حدوث نزف من خلاله، وهذا ما حدث مع «وداد» بعد إنجابها لطفلتها الأولى، وعدم درايتها بالأمر، كونها تصبح أماً لأول مرة ونامت بسبب الارهاق الشديد؛ لتستيقظ بعد ساعات، وتجد أن مولودتها قد فارقت الحياة بسبب حدوث نزف من سرتها...

«سيدتي نت» التقت بالدكتور طارق الدغمة أستاذ مساعد -كلية الطب- الجامعة الإسلامية في غزة، وطرحت أمامه هذه الخرافات فأجاب بأنها خالية من الصحة تماماً، وما هي إلا خرافات جدات، باستثناء نزف السرة الذي يجب أن نهتم بألا يحدث، وهكذا فقد قدم لنا هذه المعلومات عن وظيفة الحبل السري خلال الحمل، وهي تأمين الغذاء للجنين عبر الدم الواصل من الأم بواسطة شريانين، ووريد داخل هذا الحبل، وعند الولادة يقوم الطبيب بقطع هذا الحبل بأداة معقمة على بعد 1 إلى 2 سم من منشأ الحبل من سرة الطفل، وبعد قطعه تضغط الأوعية بواسطة ملقط خاص عقيم، ويبدو الحبل السري بعدها كقطعة لحمية شفافة يمكن رؤية لون الدم من خلالها...

وسألته «سيدتي نت» الأسئلة التالية؛ لمزيد من المعلومات، ولـ«دحر» خرافات الجدات السابقة».



• متى تسقط سرة الطفل بعد الولادة؟

عادةً تسقط السرة بعد 10 أيام إلى أسبوعين من الولادة، وحالات قليلة قد يتأخر فيها سقوط السرة لمدة شهر أو أكثر.

• هل يدل تأخر سقوط السرة لأكثر من أسبوعين على مشكلة صحية ما عند حديث الولادة؟

غالباً لا، وحالات نادرة قد يكشف فيها نوع من نقص المناعة عند الطفل (خلل التصاق الكريات البيضاء).

• هل يدل نزف الدم أو نز الدم من السرة على مرض ما؟

النزف البسيط لمشحات من الدم هو أمر طبيعي لعدة أيام بعد الولادة (ملاحظة نقطة دم جافة على ملابس الطفل فوق السرة)، والنزف الغزير (تبقع ثياب بالدم الطفل بكثرة فوق السرة أو عودة النزف بعد تجفيف نقطة الدم التي على السرة) قد يشير لمشكلة في ربط السرة، أو لالتهاب موضعي، وفي حالات نادرة قد يكشف الداء النزفي -النزف عند حديث الولادة hemorrhagic disease of the newborn.