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سفيرة أمريكا لدى ليبيا: يجب منع أى شخص تورط في الهجوم على مطار طرابلس من السفر

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سفيرة أمريكا لدى ليبيا: يجب منع أى شخص تورط في الهجوم على مطار طرابلس من السفر سفيرة أمريكا لدى ليبيا: يجب منع أى شخص تورط في الهجوم على مطار طرابلس من السفر

ديبورا جونزا

قالت السفيرة الأمريكية لدى ليبيا، ديبورا جونزا ، في تغريدة لها اليوم السبت، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،إنه يجب أن يمنع من السفر خارج ليبيا أي شخص ضالع في الهجوم على مطار طرابلس أو أي مطار آخر.

يُذكر أن منطقة طريق المطار تشهد اشتباكات مسلحة منذ أيام، وعمليات عسكرية واسعة تُستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة ، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتوقف الملاحة الجوية بالمطار.

وكان قد تم الاعلان عن وقف إطلاق النار بين الجماعات المسلحة حول المطار منذ أمس الأول الخميس ، ولكن لم تلتزم الجماعات المسلحة بالمبادرة.

من جهته ، أشار المتحدث الرسمي لدرع الوسطى، أحمد هدية، إلى أن اتفاق وقف النار فقط حول المطار، ولا يشمل مواقع عسكرية أخرى تسيطر عليها كتائب “الزنتان” وخصوصاً في جنوب العاصمة .

أ ش أ

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