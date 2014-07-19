“القسام”: استهداف دبابة صهيونية خلف تلة الداعور بقذيفة “تاندوم”

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس بفلسطتين، السبت، على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، استهداف دبابة صهيونية خلف تلة الداعور بقذيفة تاندوم على بعد 50م ، وتصيبها بشكل مباشر، ما أدى لاشتعال النار فيها، وذلك حسبما نقلت وكالة صفا.

يذكر ان مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، وافق على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.