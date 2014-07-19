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إجراء اختبارات القدرات بالتربية النوعية بكفر الشيخ‎

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إجراء اختبارات القدرات بالتربية النوعية بكفر الشيخ‎ إجراء اختبارات القدرات بالتربية النوعية بكفر الشيخ‎

 شهدت اليوم السبت كلية التربية النوعية اختبارات الموسيقى والتربية الفنية، وأجريت الاختبارات تحت إشراف الدكتور السيد النشار عميد كلية التربية النوعية و الدكتورة أماني محمد شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإسماعيل أحمد رجب أمين الكلية.

وشمل الاختبارات بالنسبة للموسيقى تكرار نغمات معينة وغناء أغنية وغيرهما من اختبار القدرات، وشمل اختبار القدرات للتربية الفنية رسم عدد من الأشكال المطلوبة وأعقبها الاختبارات الشخصية.

وتكونت اللجنة للتربية الموسيقية من الدكتورة هبه الخياط، والدكتور محمود إسماعيل الدهشان، والدكتورة داليا المصري.

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