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حريق في باخرة صغيرة بميناء بورسعيد و إصابة 4 عمال بحروق شديدة

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حريق في باخرة صغيرة بميناء بورسعيد و إصابة 4 عمال بحروق شديدة حريق في باخرة صغيرة بميناء بورسعيد و إصابة 4 عمال بحروق شديدة

ميناء بورسعيد

تمكنت قوات ادارة الحماية المدنية بميناء بورسعيد، من إخماد نيران مشتعلة بأحد السفن الصغيرة بميناء بورسعيد بالقبر من محطة الرسوة جنوب بورسعيد ..

و كانت قسم الحماية المدنية بميناء بورسعيد قد تلقي اشارة عصر اليوم بوقوع حريق في سفينة صفيرة بمنطق الملح بالقرب من محطة الرسوة.

و علي الفور انتقلت سيارة الاطفاء وحتان من هيئة قناة السويس و تم السيطرة علي الموقف بعد ساعة، و تم تبريد الباخرة تماما و اصيب اربعة من كانوا يقومون بأعمال صيانة بحروق و تم نقلهم الي مستشفي بورسعيد العام .

تحرر محضر بالواقعة و باشرت نيابة الميناء التحقيقات لمعرفة اسباب الحريق.

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