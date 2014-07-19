حريق في باخرة صغيرة بميناء بورسعيد و إصابة 4 عمال بحروق شديدة

تمكنت قوات ادارة الحماية المدنية بميناء بورسعيد، من إخماد نيران مشتعلة بأحد السفن الصغيرة بميناء بورسعيد بالقبر من محطة الرسوة جنوب بورسعيد ..

و كانت قسم الحماية المدنية بميناء بورسعيد قد تلقي اشارة عصر اليوم بوقوع حريق في سفينة صفيرة بمنطق الملح بالقرب من محطة الرسوة.

و علي الفور انتقلت سيارة الاطفاء وحتان من هيئة قناة السويس و تم السيطرة علي الموقف بعد ساعة، و تم تبريد الباخرة تماما و اصيب اربعة من كانوا يقومون بأعمال صيانة بحروق و تم نقلهم الي مستشفي بورسعيد العام .

تحرر محضر بالواقعة و باشرت نيابة الميناء التحقيقات لمعرفة اسباب الحريق.