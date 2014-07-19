خط مواصلات جديد لسكان منطقة الصفا و السيدة خديجة ببورسعيد‎

قرر اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد تشغيل خط جديد للسيارات النقل الداخلي التابعة لمشروع السرفيس بالمحافظة، وذلك لخدمة سكان منطقتي السيدة خديجة والصفا بحي الضواحي ولتخفيف المعاناة عن الاهالي والذي يتكبدون مسافات طويلة حتي الوصول الي وسيلة موصلات .

كان العديد من سكان هذة المناطق قد طالبوا المحافظ اثناء قيامة باداء صلاة الجمعة في منطقة السيدة خديجة، بضرورة دخول سيارات النقل الداخلي الي المنطقة نظرا لان معظم السكان لايقدرون علي تحمل مصاريف التاكسي .

وقد اصدر المحافظ تعليماتة علي البدء الفري في تشغيل الخط علي ان تتولي ادارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة متابعة خط السير بصورة دورية