أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

خط مواصلات جديد لسكان منطقة الصفا و السيدة خديجة ببورسعيد‎

Google+ Print
خط مواصلات جديد لسكان منطقة الصفا و السيدة خديجة ببورسعيد‎ خط مواصلات جديد لسكان منطقة الصفا و السيدة خديجة ببورسعيد‎

سماح قنديل محافظ بورسعيد

قرر اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد تشغيل خط جديد للسيارات النقل الداخلي التابعة لمشروع السرفيس بالمحافظة، وذلك لخدمة سكان منطقتي السيدة خديجة والصفا بحي الضواحي ولتخفيف المعاناة عن الاهالي والذي يتكبدون مسافات طويلة حتي الوصول الي وسيلة موصلات .

كان العديد من سكان هذة المناطق قد طالبوا المحافظ اثناء قيامة باداء صلاة الجمعة في منطقة السيدة خديجة، بضرورة دخول سيارات النقل الداخلي الي المنطقة نظرا لان معظم السكان لايقدرون علي تحمل مصاريف التاكسي .

وقد اصدر المحافظ تعليماتة علي البدء الفري في تشغيل الخط علي ان تتولي ادارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة متابعة خط السير بصورة دورية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا