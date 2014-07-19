بطل مصري يفوز على بطلين يابانيين فى السومو

فاز مصارع السومو المصري، عبدالرحمن شعلان “22 سنة”، المعروف فى اليابان بـ “عاصفة الصحراء” أو “أوسونا أراشي” على بطل من مرتبة “يوكوزونا” ، وهى أعلى مستويات اللعبة لليوم الثاني على التوالي .

فقد هزم المصارع المصرى بطل اليوكوزونا “هارومافوجي” أمس الجمعة، في اليوم السادس لبطولة السومو الكبرى المقامة في مدينة ناجويا اليابانية.

وقال بيان صحفى أصدرته السفارة المصرية فى طوكيو، إن “عاصفة الصحراء” كان قد فاز أيضاً أول أمس الخميس ،على “كاكوريو” في أول تحد له أمام بطل بهذا المستوى .

وصرح السفير هشام الزميتى، سفير مصر فى اليابان، بأن انضباط اللاعب المصرى والتزامه الكامل بتعليمات مدربه يعتبر محل احترام وتقدير الشعب اليابانى، وسبب شعبيته المتزايدة فى بلد السومو، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى منذ 11 عاماً التي يفوز فيها مصارع مبتدئ على بطلين بمرتبة “يوكوزونا” خلال يومين متتاليين، خاصة وأن اللاعب المصرى يؤدى هذه المباريات الصعبة أثناء الصيام .

أ ش أ