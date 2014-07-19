سكوت ديسيك ينقل إلى المستشفى بعد إفراطه في تناول الكحول

نقل النجم العالمي Scott Disick قبل أمس الخميس إلى إحدى المستشفيات، بعد إفراطه في شرب الكحول، خلال الإحتفال بعيد ميلاده داخل ملهى 1Oak الليلي في Southhampton بنيويورك.

وقال مصدر مقرب من Disick إن الأخير شعر بوعكة صحية لانه أمضى الليلة في إحتساء المشروبات الروحية من دون توقف، فنقل فوراً إلى مشفى جنوب Hampton لتلقي العلاج اللازم من أجل إستعادة وعيه.

وكشف مصدر طبي بعد معاينة Scott Disick وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، أن النجم العالمي البالغ من العمر 31 عاماً والذي ينتظر طفله الثالث من حبيبته Kourtney Kardashian، مصاب بتسمم حاد.

وفي هذا الإطار، أفاد مركز Mayo Clinic أن التسمم الناتج عن تناول الكحول مؤذي جداً، وقد يؤدي إلى مشاكل في التنفس ودقّات القلب، كما قد ينتهي بالدخول في غيبوية والوفاة في بعض الحالات، إن لم تتم معالجته فوراً.

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