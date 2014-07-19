غادة عادل ...ممنوعة من الكلام

بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له الفنانة المصرية غادة عادل بعد تواجدها في البانيو مع الفنان السوري قصي خولي ضمن أحد مشاهد مسلسل "سرايا عابدين" حاولت سيدتي نت الاتصال كثيرا بغادة للرد على هذا الهجوم إلا إنها لم ترد نهائيا على هاتفها ولم يرد كذلك زوجها المخرج والمنتج مجدي الهواري الذي كثيرا ما يقوم بدور المتحدث الإعلامي باسمها.

من جانبنا فقد علمنا أن قناة ام بي سي المنتجة للمسلسل حذرت غادة من الرد على أي هجوم وأيد القرار زوجها وبالفعل تنفذه غادة ولم تعد ترد على هاتفها حتى ينسى الجمهور هذا المشهد الصادم منها خاصة وإنه لم يعتاد منها هي تحديدا أن تقبل على مثل هذه المشاهد المثيرة للجدل.