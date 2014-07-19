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توم هانكس يزور الغردقة من أجل فيلمه الجديد

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السبت 19-07-2014 14:09

كشفت وزارة السياحة المصرية عن أنّ الممثل العالميّ Tom Hanks موجود حالياً في ، من أجل تصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد، الذي سيحمل اسم A Hologram for the Kings.
وذكر مصدر من داخل الوزارة أنّ Hanks البالغ من العمر 58 عاماً سيصوّر مشاهده داخل أحد منتجعات الغردقة، وبعضها سيكون تحت الماء في البحر الأحمر.
فيلم A Hologram for the Kings مقتبس من رواية ألّفها الكاتب Dave Eggers في عام 2012، وسيؤدي دور البطولة فيه Tom Hanks، إلى جانب كلّ من: Tom Skerritt و Sarita Choudhury، كما سيتولّى إخراجه Tom Tykwer.
وحسب ما ذكره أحد القائمين على العمل، فإنّ الفيلم سيصدر في كانون الأول من العام الحالي، أي بعد حوالى 4 أشهر تقريباً.
ويحكي الفيلم قصّة رجل أعمال أمريكيّ يُعاني من خسائر ماديّة فادحة، بسبب الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيُقرّر السفر إلى لتحسين أوضاعه المادية وتفادي الإفلاس عن طريق عرض أفكاره وخبراته على أحد الأمراء السعوديين، الذي يقوم بإنشاء مدينة جديدة ذات استثمارات ضخمة وعالمية.

 

توم هانكس يتوه في صحراء المغرب

 

 

 

 

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