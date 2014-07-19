الـ Selfie تلاحق النجوم في رمضان وتصيب حسن الشافعي

يبدو أن ظاهرة الـ selfie رافقت النجوم خلال شهر رمضان، فراح الكثير منهم يلتقط صوراً خلال وجوده في مكان تصوير عمله الدرامي، حيث رصدت "سيدتي نت" إنستغرام النجوم لهذا الأسبوع، ولاحظت أن هيفاء وهبي قامت بالتقاط Selfie لها خلال انتهائها من تصوير أحد مشاهد مسلسلها "كلام على ورق".

أما الفنانة سيرين عبد النور فقد التقطت Selfie لها مع الممثل مكسيم خليل، خلال وجودهما في السيارة، وتصوير مشهد من مسلسلهما «سيرة الحب»، وكتبت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على «إنستغرام»: «سيلفي ومكسيم خلفي».

إلى جانب هيفاء وسيرين، بدا واضحاً لجوء بعض الفنانات إلى التقاط selfie داخل سيارتهنّ، كما فعلت يارا ولطيفة التونسية وشذى حسون.

كذلك دخل الموزع الموسيقي حسن الشافعي إلى محيط التقاط صور الـ selfie ونشر صورة تجمعه مع نانسي عجرم، وصورة أخرى مع لجنة تحكيم «أراب آيدول»، وهذه المرة الأولى التي نشهد فيها الشافعي يلتقط صور selfie مع أنه كان من الذين يرفضون التقاط الصور.

كذلك قام الفنان رامي عياش بنشر صورة selfie له مع زوجته داليدا، كما عمد إلى نشر صورة أخرى خلال مقابلة له في برنامج «المتهم» مع رجا ورودولف وعلّق عليها selfie هيك بقولوا».

إذاً، باتت الـ selfie تشكّل هوساً للفنانات والفنانين، وفي كل مرة يفاجئوننا بصور ولقطات لم نكن نتخيّلهم فيها من قبل، فماذا ستحمل الأسابيع المقبلة؟ ومن الفنان الجديد الذي سينشر selfie له لأول مرة؟!