معين شريف: على الفنانين العرب الوقوف مع غزة

أحيا الفنان اللبناني معين شريف حفلاً ساهراً بالأمس، ضمن ليالي مهرجانات ضبية (شمال لبنان)، التي تستمرّ لثلاثة أيّام، بتنظيم من "تجمّع أهل المحبّة" وبلديّة ضبيّة.

شارك معين السهرة المونولوجيست باسم فغالي، الذي قام بتقليد كلّ من: مايلي سايروس وفيروز ونجوى كرم ومايا دياب. وتحدّث باسم لـ"سيدتي نت" عن أنّه لم يبقَ شخصيّة لم يقلدّها تقريباً، بالرغم من سعيه دائماً لتطوير نفسه وتقديم شخصيّات جديدة.

وعن الخلاف مع مايا، أكّد باسم أنّ "القضيّة لا تزال بيد المحامي، ولم تنته بعد".

من جهته، شدّد شريف على "أهمية الفرح والحياة والسياحة في لبنان"، مؤكّداً أن لا "أحد يستطيع أن يأخذ إرادة الحياة".

ودعا شريف الفنانين العرب، عبر "سيدتي نت، إلى "الوقوف مع غزة واتخاذ موقف ممّا يحصل هناك، لأنّ التاريخ سيسجّل لهم هذا الأمر"، آملاً أن "يفرجها الله على الدول العربية ويقتنع الجميع بأنّ الربيع العربي يبدأ من ربيع القدس".

وأوضح معين أنه ليس "بخيلاً في تقديم الأغاني، إنّما الأحداث التي تحصل تمنعنا من إعطاء الكثير في الفنّ، ولا يُمكننا أن نغرّد في سرب آخر. وما يحصل في الوطن العربي موجع، وقلوبنا الآن على إخواننا في فلسطين".

من جهتها، شدّدت المسؤولة عن تجمع أهل المحبة في ضبيّة السيدة كورين الأشقر أن "المهرجان يأمل في منافسة باقي المهرجانات في لبنان، ولكن بشكل تدريجيّ، وسنصعد السلّم درجة درجة".

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